Тазгодишната победителка в престижния конкурс за първи път беше избрана на сцената на Античния театър

14036 Снимка: ПР

20-годишната софиянка Камелия Иванова е тазгодишната носителка на титлата "Мис България". Тя беше избрана на финала на националния конкурс, който се проведе на 10 октомври в Античния театър в Пловдив. Тазгодишното издание на надпреварата за най-красива българка направи прецедент, тъй като за първи път се проведе извън столицата.

Камелия се занимава с моделство и предприемачество, като е създател на собствена модна марка, която наскоро е представила и първата си колекция бански костюми. Наред с това тя е и автор на научнофантастичен роман, който е замислен като начало на поредица от четири книги. В свободното си време обича да се занимава още с рисуване и да спортува.

Камелия печели титлата "Мис България 2026" година след като се класира на второ място в престижния конкурс, като короната тогава беше поставена на главата на Симона Бакърджиева.

Второто място остана за 18-годишната пловдивчанка Михаела Телбийска, която стигна до финала след като спечели регионалната надпревара "Мис България - Пловдив 2026."

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Трета се нареди 23-годишната Мария Иванова от Созопол, която също стана победителка в местния конкурс и с това получи правото да представи морския град.

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