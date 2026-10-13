Италианската дизайнерка Ада Сорентино и съоснователката на луксозния бранд Goldbergh Сандра Пийт са сред специалните международни гости на модното събитие

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От 13 до 15 октомври 2026 г. Sofia Grand Hall в хотел "Маринела" ще събере на една сцена студенти, млади дизайнери, утвърдени български имена и международни модни брандове. Откриващата вечер ще бъде посветена на дебютни колекции на студенти и млади дизайнери от Националната Художествена Академия и Нов Български Университет - сцена за новото поколение и неговия поглед към бъдещето на модата.

Специално за Sofia Fashion Week в столицата пристига Даниеле К. М. Фитоле - италиански моден дизайнер, предприемач и основател на IFDA - Italian Fashion & Design Academy в Милано. Неговата професионална биография включва работа с утвърдени световни модни имена като Jean Paul Gaultier, Yves Saint Laurent, Katharine Hamnett и Luciano Soprani. Основаната от него академия IFDA развива практически ориентиран образователен модел, който свързва младите таланти с реалните потребности на международната модна индустрия. Обучителните програми обхващат моден дизайн, стайлинг, комуникации, моден мениджмънт и устойчива мода, като поставят акцент върху професионалните умения, индустриалните проекти и връзката между творчеството и бизнеса.

В София идва и Ада Сорентино (Ada Sorrentino) - италианска дизайнерка и създателка на едноименния луксозен моден бранд, специализиран в Haute Couture и Prêt-à-porter облекла. Нейните колекции се отличават с изискана елегантност, прецизна изработка, висококачествени материи и внимание към всеки детайл, като съчетават съвременната визия с традициите на италианската мода. Със своите творения, изцяло произведени в Италия, дизайнерката защитава философията на автентичния Made in Italy стил, а брандът ѝ предлага както официални и булчински тоалети, така и елегантни бизнес облекла и аксесоари.

Ада Сорентино Източник: TV Alarma

Сред специалните гости ще бъде и Сандра Пийт (Sandra Peet) - успешен моден предприемач и съосновател на нидерландския луксозен бранд Goldbergh, създаден съвместно с дизайнерката Лике ван ден Берг (Lieke van den Berg). Професионалният път на Сандра започва в семейния магазин за спортни стоки, който тя превръща в De Skihut - един от разпознаваемите специализирани модни магазини в Нидерландия. Със своя предприемачески усет и богат опит в модната индустрия тя допринася за развитието на Goldbergh като международен бранд, който съчетава лукс, женственост и функционалност в спортната и ски модата.

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Сандра Пийт Източник: TV Alarma

От първи ред ревютата по време на модната седмица ще наблюдават едни от най-влиятелните модни медии на Балканите, Петър Яношевич - главен редактор на Harper"s Bazaar Сърбия, Снежана Дакич - популярна модна журналистка и тв водеща от TV Hype, модни редактори от Vogue Adria и Cosmopolitan Словения, чието присъствие ще допринесе за още по-широкото международно отразяване на събитието. Засиленият интерес от страна на балканските модни медии е поредно доказателство за нарастващото регионално значение на Sofia Fashion Week и амбицията на форума да превърне София в една от ключовите модни столици на Югоизточна Европа.

Sofia Fashion Week има и нова амбициозна мисия - да бъде не просто сцена за модни ревюта, а двигател за развитието на българската модна индустрия, откриването на нови таланти и изграждането на устойчиви международни професионални и бизнес партньорства. Тазгодишното издание ще постави началото на нов етап в развитието на събитието, в който модата излиза отвъд подиума и се превръща в пространство за творчески обмен, иновации и реални възможности за професионална реализация. Предстои да бъде обявена творческа инициатива, която ще срещне модата със съвременното изкуство и ще даде нов хоризонт за изява на младите творци.

Sofia Fashion Week продължава на 14 и 15 октомври:

14 октомври - DESIGNERS' NIGHT

Втората вечер ще представи колекции на селектирани български и международни дизайнери.

15 октомври - GALA NIGHT

Финалната вечер ще постави акцент върху couture, вечерната и луксозна мода и ще завърши с гала ревю. Билети за Sofia Fashion Week: NEXT GEN ТУК.

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